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В Киеве на ночь на четырех улицах отключат воду: список адресов

Автор: Роман Тверденко

В Киеве в ночь на среду в ряде домов не будет воды. Будут выполняться плановые работы.

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Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Работы будут выполняться на углу улиц Щербаковского и Выговского. Из-за этого не будет воды с 22:00 вторника до 8:00 среды в домах по следующим адресам:

  • ул. Щербаковского, 66, 68, 72/1 (жилые дома)
  • ул. Стеценка, 5, 9, 11, 17/2 (жилые дома)
  • ул. Сторожова и ул. Центральная (частные жилые дома)
  • ул. Турчина, 4 (продуктовый магазин).

Напомним, в понедельник Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово" закрыли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

Также сообщалось, что в течение недели пять регионов Украины сохранят лидерство по заболеваемости COVID-19. Речь идет о Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

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