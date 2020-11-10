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У Києві на ніч на чотирьох вулицях вимкнуть воду: список адрес

Автор: Роман Тверденко

У Києві в ніч на середу в ряді будинків не буде води. Будуть виконуватися планові роботи.

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Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Роботи будуть виконуватися на розі вулиць Щербаківського та Виговського. З-за цього не буде води з 22:00 вівторка до 8:00 середи у будинках за такими адресами:

  • вул. Щербаківського, 66, 68, 72/1 (житлові будинки)
  • ул. Стеценка, 5, 9, 11, 17/2 (житлові будинки)
  • вул. Сторожова та вул. Центральна (приватні житлові будинки)
  • вул. Турчина, 4 (продуктовий магазин).

Нагадаємо, у понеділок Національний музей народної архітектури та побуту "Пирогово" закрили через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Також повідомлялося, що протягом тижня п'ять регіонів України збережуть лідерство по захворюваності COVID-19. Мова йде про Київ, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську та Харківську області.

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