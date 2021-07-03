В Киеве в ночь на 4 июля наземный транспорт и метро будут работать на час дольше

Продлят работу таких маршрутов:

троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30,40;

трамвайных - №№ 8, 28.

Указано, что ночью будут дежурить резервные автобусы. Их задействуют в случае необходимости на маршрутах №№1Т, 33Т, 55, 69, 99.

Работать дольше будет и столичное метро.

"В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работа метро в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на час", - сказано в сообщении.

При этом после окончания игры возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

В метрополитене подчеркнули, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Отметим, сегодня состоится матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии. Матч четвертьфинала стартует в 22:00.