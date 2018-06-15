В Киеве в ночь на 16 и 17 июня будет ограничено движение на Виноградаре

Движение будет ограничено на просп. Василия Порика

В Киеве в ночь на 16 и 17 июня будет ограничено движение на проспекте Василия Порика на Виноградаре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Василия Порика на участке от дома № 7 до ул. Правды будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено с 21:00 15 июня до 06:00 16 июня; с 21:00 16 июня до 06:00 17 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на выходных, 16 и 17 июня 2018 года, метро будет работать на час дольше.