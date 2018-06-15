У Києві в ніч на 16 та 17 червня буде обмежено рух на Виноградарі

Рух буде обмежено на просп. Василя Порика

У Києві в ніч на 16 та 17 червня буде обмежено рух на проспекті Василя Порика на Виноградарі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на просп. Василя Порика на ділянці від будинку № 7 до просп. Правди буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рух транспорту буде обмежено із 21:00 15 червня до 06:00 16 червня; із 21:00 16 червня до 06:00 17 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на вихідних, 16 та 17 червня 2018 року, метро працюватиме на годину довше.