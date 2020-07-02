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В Киеве незаконно выделили более 350 млн гривен на окружную дорогу, - прокуратура

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 18:32
В Киеве незаконно выделили более 350 млн гривен на окружную дорогу, - прокуратура
Фото: строительство дороги в Киеве (kyivavtodor.kyivcity.gov.ua)

Прокуроры обжаловали выделение средств в суде

Прокуратура Киева выявила нарушения во время осуществления закупки услуг для строительства Большой Окружной дороги в столице на сумму в 354,2 млн гривен. В связи с этим правоохранители обратились в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным прокуроров, в апреле 2020 года коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" провела закупку услуг по выполнению дополнительных строительных работ отрезка окружной дороги протяженностью 1,8 км.

"Коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с обществом договор на выполнение этих работ за бюджетные средства. Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители просят суд признать незаконным и отменить заключенный договор.

Ранее РБК-Украина писало, что главу украинского госагентства подозревают в нанесении убытков на 2,7 млн гривен.

Также сообщалось, что исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика подозревают в тендерных махинациях на 100 млн гривен.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКиевдорогирастрата
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