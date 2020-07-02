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У Києві незаконно виділили понад 350 млн гривень на окружну дорогу, - прокуратура

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 18:32
У Києві незаконно виділили понад 350 млн гривень на окружну дорогу, - прокуратура
Фото: будівництво дороги в Києві (kyivavtodor.kyivcity.gov.ua)

Прокурори оскаржили виділення коштів в суді

Прокуратура Києва виявила порушення під час здійснення закупівлі послуг для будівництва Великої Окружної дороги в столиці на суму в 354,2 млн. гривень. У зв'язку з цим правоохоронці звернулися до суду.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними прокурорів, у квітні 2020 року комунальне підприємство "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" провела закупівлю послуг з виконання додаткових будівельних робіт відрізку окружної дороги протяжністю 1,8 км.

"Комунальним підприємством було безпідставно застосовано переговорна процедура закупівлі, тобто без проведення аукціону, і укладений з товариством договір на виконання цих робіт за бюджетні кошти. Таким чином, державні закупівлі були проведені без конкурентних засад, а територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу суму грошей", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці просять суд визнати незаконним і скасувати укладений договір.

Раніше РБК-Україна писало, що главу українського держагентства підозрюють у нанесенні збитків на 2,7 млн гривень.

Також повідомлялося, що виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика підозрюють у тендерних махінаціях на 100 млн гривень.

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Автор: Игорь Литвиненко

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