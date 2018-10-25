В Киеве неизвестный похитил из машины около 800 тыс. гривен

Фото: пострадавший (kyiv.npu.gov.ua)

Событие произошло в Святошинском районе города на бульваре Кольцова

В Киеве вчера, 24 октября 2018 года, неизвестный похитил из машины около 800 тыс. гривен и скрылся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, происшествие произошло в Святошинском районе города на бульваре Кольцова.

По данным полиции, потерпевшим оказался 37-летний киевлянин. Как сообщил пострадавший, он демонтировал колесо автомобиля, когда к машине подбежал неизвестный мужчина, похитил из машины сумку с 800 тыс. гривен, которые пострадавший получил от продажи автомобиля, и убежал. Затем злоумышленник сел на пассажирское сиденье "Фольксвагена" с иностранной регистрацией.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Когда потерпевший начал догонять авто злоумышленников, они наехали на него и прокатили на капоте. Но, благодаря свидетелям происшествия, автомобиль заблокировали и одного из нападавших задержали. Другого пока ищем. Потерпевший получил телесные повреждения, его доставили в больницу", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве злоумышленники похитили из банковских ячеек около 350 тыс. долларов.

Также сообщалось, что в Киеве ограбили квартиру посла Франции в Украине, злоумышленник похитил имущество стоимостью 740 тыс. гривен.