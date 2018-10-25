У Києві невідомий викрав з машини близько 800 тис. гривень

Фото: постраждалий (kyiv.npu.gov.ua)

Подія сталася у Святошинському районі міста на бульварі Кольцова

У Києві вчора, 24 жовтня 2018 року, невідомий викрав з машини близько 800 тис. гривень та втік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, подія сталася у Святошинському районі міста на бульварі Кольцова.

За даними поліції, потерпілим виявився 37-річний киянин. Як повідомив постраждалий, він демонтував колесо автомобіля, до машини підбіг невідомий чоловік, викрав з машини сумку з 800 тис. гривень, які постраждалий отримав від продажу автомобіля, та втік. Потім зловмисник сів на пасажирське сидіння "Фольксвагена" з іноземною реєстрацією.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Коли потерпілий почав наздоганяти авто зловмисників, вони наїхали на нього і прокатали на капоті. Але, дякуючи свідкам події, автомобіль заблокували і одного з нападників затримали. Іншого поки шукаємо. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві зловмисники викрали із банківських скриньок близько 350 тис. доларів.

Також повідомлялося, що у Києві обікрали квартиру посла Франції в Україні, зловмисник викрав майно вартістю 740 тис. гривень.