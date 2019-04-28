ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві невідомий погрожував підірвати всі церкви та собори

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 14:44
У Києві невідомий погрожував підірвати всі церкви та собори
Ілюстративне фото (facebook.com/UA.National.Police)

Також зловмисник повідомив про "замінування" Володимирського собору

Правоохоронці в суботу і неділю зафіксували два неправдивих повідомлення про замінування культових споруд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що 27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані. Через годину поліцейські затримали зловмисника неподалік таксофона, з якого був зроблений дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово скоював аналогічні злочини.

Правопорушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

28 квітня у Харківській області в поліцію подзвонив невідомий чоловік і повідомив, що він залишив гранату в церкві. За даним фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, в Україні більше 6,7 млн осіб уже взяли участь у Великодніх богослужіннях. Поблизу культових споруд працюють понад 20 тис. поліцейських і 500 офіцерів Національної гвардії, понад 7 тис. правоохоронців патрулюють вулиці населених пунктів, понад 1,6 тис. автопатрулів забезпечують безпеку дорожнього руху.

Екс-голову столичного банку підозрюють у розтраті понад 1,2 млн долларов У Києві утворились численні пробки
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Київ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся