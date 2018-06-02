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В Киеве неизвестные заблокировали один из торговых центров

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 14:53
Фото: ТРЦ "Магеллан" (wikipedia.org)
Фото: ТРЦ "Магеллан" (wikipedia.org)

Полиция называет ситуацию в ТРЦ "Магеллан" конфликтом бизнес-интересов

В Киеве неизвестные с утра заблокировали торгово-развлекательный центр "Магеллан", полиция называет ситуацию конфликтом бизнес-интересов. Об этом сообщает местный сайт 44.ua.

Сообщается, что с утра около 150 неизвестных в балаклавах заблокировали торговый центр, а входы в здание перекрыли автомобилями. При этом представители ТРЦ обвиняют в попытке захвата "Сбербанк России", который якобы незаконно зарегистрировало на себя часть помещений. Уточняется, что в торговом центре не работает только супермаркет "Ашан", остальные заведения продолжают работу.

Кроме того, представители "Магеллана" опубликовали видео вчерашней попытки заблокировать ТРЦ.

 

Также сообщается, что киевская полиция называет происходящее конфликтом, связанным с бизнес-интересами. В то же время официальной позиции по инциденту на сайте полиции пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ТРЦ "Магеллан" нарушения правил пожарной безопасности.

 

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Теги публикации: Киев, торговый центр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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