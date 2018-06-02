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У Києві невідомі заблокували один з торгових центрів

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 14:53
Фото: ТРЦ "Магеллан" (wikipedia.org)
Фото: ТРЦ "Магеллан" (wikipedia.org)

Поліція називає ситуацію в ТРЦ "Магеллан" конфліктом бізнес-інтересів

У Києві невідомі з ранку заблокували торговельно-розважальний центр "Магеллан", поліція називає ситуацію конфліктом бізнес-інтересів. Про це повідомляє місцевий сайт 44.ua.

Повідомляється, що з ранку близько 150 невідомих у балаклавах заблокували торговий центр, а входи в будівлю перекрили автомобілями. При цьому представники ТРЦ звинувачують у спробі захоплення "Сбербанк Росії", який нібито незаконно зареєстрував на себе частину приміщень. Уточнюється, що в торговому центрі не працює тільки супермаркет "Ашан", інші заклади продовжують роботу.

Крім того, представники "Магеллана" опублікували відео вчорашньої спроби заблокувати ТРЦ.

 

Також повідомляється, що київська поліція називає те, що відбувається, конфліктом, пов'язаним з бізнес-інтересами. У той же час офіційної позиції щодо інциденту на сайті поліції поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій виявила в ТРЦ "Магеллан" порушення правил пожежної безпеки.

 

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Теги публікації: Київ, торговый центр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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