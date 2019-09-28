В Киеве неизвестные подожгли детсад

В Киеве в Оболонском районе ночью 28 сентября неизвестные устроили поджог в здании детского сада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщается, ночью правоохранители получили сообщение о возгорании в здании детского сада на улице Героев Днепра. Сотрудники полиции установили, что возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже здания.

"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных парней, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа взломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто", - рассказали в ведомстве.

В данный момент правоохранители проводят следственные действия для установления причастных лиц. Произошедшее было квалифицировано по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса, а именно - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Злоумышленникам грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах произошел взрыв на местном предприятии. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 8 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию. Пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован около 11:55.

Также РБК-Украина писало, что в Сумской области в ночь на 27 сентября произошел взрыв в пекарне города Шостка. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали две работницы пекарни.