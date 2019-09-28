В Сумах в результате взрыва на заводе пострадали почти 10 человек

Иллюстративное фото (cv.dsns.gov.ua)

По состоянию на 11:55 пожар ликвидирован

В Сумах в субботу, 28 сентября, произошел взрыв на территории местного завода, в результате чего пострадали 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, около 10:51 по улице Линейная произошел взрыв оборудования в производственном цехе завода ООО "Гуала Кложерс Украина". После взрыва произошло возгорание. Пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован около 11:55.

Спасатели предварительно установили, что в результате взрыва на предприятии пострадали 8 человек. К тушению были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы спасательной техники.

Напомним, в Сумской области в ночь на 27 сентября произошел взрыв в пекарне города Шостка. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали две работницы пекарни. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Одна из женщин получила поражения 15% площади тела, сейчас она в реанимации.

Также РБК-Украина писало, что 19 сентября в Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв на химическом заводе. Сначала на предприятии возник пожар, который спровоцировал взрыв металлического бака. В результате взрыва пострадали 2 спасателя и несколько работников предприятия.