В Киеве за неделю закрыли 7 развлекательных заведений

За последнюю неделю Госпотребслужба закрыла 7 развлекательных заведений за нарушение правил карантина. При этом такие заведения "не в фокусе" ведомства.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан

Он отмечает, что ночные клубы и другие развлекательные заведения пока "не в фокусе" ведомства из-за того, что в них отдыхают молодые люди, а не лица крупнейших групп риска.

Впрочем, Рубан говорит, что в развлекательных заведениях могут находиться лица, контактировавшие с больными коронавирусом. Кроме того, ночные клубы часто нарушают нормы карантина.

"Это молодежь, молодые люди, которые могут быть переносчиками данным инфекции. На прошлой неделе 7 развлекательных закрыли. И мы работаем на этой неделе и будем еще закрывать. Потому что последний случай, во время эпидрасследования в общежитии Университета с технологий и дизайна установлено, что 5 заболевших находились в разных (ночных, - ред.) клубах города", - рассказал Рубан.

Напомним, ранее в Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли общежитие на карантин.

Также РБК-Украина писало, что с начала проверок на предмет соблюдения карантина было составлено почти 18 тысяч админпротоколов на 6,6 миллиона гривен.