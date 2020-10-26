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В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ почти 11 тысяч человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве зарегистрировали 10 804 больных гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю. В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 51,4%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, заболели 4 955 детей и 5 849 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 45,9%, а на предыдущей неделе - 49,9%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% - зарегистрировали 2 492 случая.

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В медицинские учреждения госпитализированы 35 человек, из них 14 - дети.

Отметим, что в Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19.

Также в Минздраве призывают к вакцинации от гриппа для избежания сочетания с COVID-19.

Также главный санврач заявлял, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит с первого раза определить, есть у человека грипп или COVID-19.

РБК-Украина писало, что в украинских аптеках уже появились вакцины от гриппа. В настоящее время в свободной продаже есть вакцина южнокорейского производства.

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