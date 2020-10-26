У Києві за тиждень захворіли грипом та ГРВІ майже 11 тисяч людей

У Києві зареєстровано 10 804 хворих на грип та ГРВІ за минулий тиждень. У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижча від базової лінії на 51,4%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, дітей захворіло - 4 955, дорослих - 5 849.

У структурі захворюваності діти становлять 45,9%, а на попередньому тижні - 49,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% - зареєстровано 2 492 випадки.

До медичних закладів госпіталізовано 35 осіб, із них 14 - діти.

Зазначимо, у МОЗ попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і COVID-19.

Також у МОЗ закликають до вакцинації від грипу для уникнення поєднання з COVID-19.

Також головний санлікар заявляв, що в Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з першого разу визначити, чи є у людини грип або COVID-19.

РБК-Україна писало, що в українських аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. На цей час у вільному продажу є вакцина південнокорейського виробництва.