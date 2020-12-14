В Киеве за неделю заболели гриппом почти 12 тысяч человек

В Киеве за минувшую неделю зарегистрировали 11 880 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 46,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в период с 7 по 13 декабря гриппом заболели - 4 549 детей и 7 331 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 38,3%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Среди школьников заболеваемость возросла на 16,6% - зарегистрировано 2 325 случаев.

В больницы были доставлены 23 человека, из них 19 - дети.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали около 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. В последние дни заболеваемость в Украине, согласно данным Министерства здравоохранения, пошла на спад.

Кроме того, в Кабинете министров не исключают усиление карантина раньше 8 января. Условием такого решения является резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

Добавим, что карантин в Украине все же усилят. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.

Также Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.