В Киеве почти на неделю перекроют проезд по Владимирской: когда

"С 21:00 11 октября до 24:00 часов 17 октября будут перекрыто движение на Владимирском проезде - от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на Владимирском проезде перекрывается из-за проведения мероприятий на Михайловской площади.

Какие именно мероприятия будут проходить - не уточняется. Полиция просит водителей с понимаем отнестись к временным ограничениям.

Фото: в Киеве с 11 октября почти на неделю перекроют движение по Владимирскому проезду (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)