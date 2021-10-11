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У Києві майже на тиждень перекриють проїзд по Володимирській: коли

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві з вечора сьогоднішнього дня майже на тиждень перекриють рух автотранспорту по Володимирському проїзду. Причина-проведення заходів на площі Михайлівська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Патрульної поліції України.

"З 21:00 11 жовтня до 24: 00 години 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді - від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух на Володимирському проїзді перекривається через проведення заходів на Михайлівській площі.

Які саме заходи будуть проходити - не уточнюється. Поліція просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

Фото: у Києві з 11 жовтня майже на тиждень перекриють рух по Володимирському проїзду (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

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КиївМіністерство внутрішніх справ України