В Киеве на неделю ограничат движение на Северном мосту

В Киеве с 13 по 19 июня частично ограничат движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 21:00 13 июня до 6 утра 19 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через речку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 7:00 12 июня до 11:00 13 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Академика Заболотного на участке от ТЦ "Магелан" до Феофановского рынке будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 10 утра 12 июня до 6 утра 18 июня частично ограничат движение транспорта на путепроводе на улице Михаила Бойчука в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия и деформационного шва.