У Києві на тиждень обмежать рух на Північному мосту

У Києві з 13 по 19 червня частково обмежать рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 21:00 13 червня до 6 ранку 19 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту у напрямку житлового масиву Троєщина.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 7:00 12 червня до 11:00 13 червня у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вулиці Академіка Заболотного на ділянці від ТЦ "Магелан" до Феофановского ринку буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, з 10 ранку 12 червня до 6 ранку 18 червня частково обмежать рух транспорту на шляхопроводі на вулиці Михайла Бойчука у зв'язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття та деформаційного шва.