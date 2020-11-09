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В Киеве за неделю более 11 тысяч случаев гриппа и ОРВИ

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 17:24
В Киеве за неделю более 11 тысяч случаев гриппа и ОРВИ
Фото: больной человек (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

За неделю в Киеве зафиксировали 11 286 новых случаев заболевания на грипп и острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Это почти на 1400 случаев больше, чем было зафиксировано за предыдущий период.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Как отметили в КГГА, в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей, в то же время интенсивность эпидпроцесса находится на низком уровне и на 49,2% ниже базовой линии.

За последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели 4 379 детей и 6 907 взрослых. В медучреждения с гриппом и ОРВИ попали 39 человек, из них 34 - это дети.

"Среди школьников заболеваемость выросла на 22,5% - зарегистрировано 2 125 случаев", - добавили в КГГА.

Напомним, за предыдущую неделю в Киеве зарегистрировали почти 10 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

Кроме того, 6 ноября в Киеве впервые зафиксировали более тысячи случаев коронавируса за сутки.

Добавим, в ВОЗ объясняли, что ПЦР-тест лучший способ отличить заболевание гриппом от COVID-19, ведь их симптоматика похожа.

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