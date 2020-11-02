В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ почти 10 тысяч человек

Фото: человек с простудой (РБК-Украина)

В Киеве зарегистрировали 9 888 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией за прошедшую неделю. В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 55,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, за минувшую неделю заболели - 3 864 ребенка и 6 024 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, а на предыдущей неделе - 45,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 30,4% - зарегистрировано 1734 случая.

В больницы были доставлены 29 человек, из них 15 - дети.

Напомним, ранее в Украине заболели гриппом и ОРВИ более 163 тысяч человек. При этом с начала эпидемического сезона прививки от гриппа сделали 11 605 человек.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19.

Добавим, что в Минздраве призывают к вакцинации от гриппа для избежания сочетания с коронавирусом.