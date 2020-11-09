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У Києві за тиждень понад 11 тисяч випадків грипу та ГРВІ

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 17:24
У Києві за тиждень понад 11 тисяч випадків грипу та ГРВІ
Фото: хвора людина (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

За тиждень в Києві зафіксували 11 286 нових випадків захворювання на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Це майже на 1400 випадків більше, ніж було зафіксовано за попередній період.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Як зазначили в КМДА, у столиці захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 14,1% у порівнянні з попереднім тижнем, водночас інтенсивність епідпроцесу перебуває на низькому рівні та на 49,2% нижча базової лінії.

За останній тиждень на грип та ГРВІ захворіли 4 379 дітей та 6 907 дорослих. До медзакладів з грипом та ГРВІ потрапили 39 людей, з низ 34 - це діти.

"Серед школярів захворюваність зросла на 22,5% - зареєстровано 2 125 випадків", - додали в КМДА.

Нагадаємо, за попередній тиждень у Києві зареєстрували майже 10 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

Крім того, 6 листопада у Києві вперше зафіксували понад тисячу випадків коронавірусу за добу.

Додамо, у ВООЗ пояснювали, що ПЛР-тест найкращий спосіб відрізнити захворювання на грип від COVID-19, адже їх симптоматика схожа.

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