В Киеве назвали условие открытия школ

О возобновлении учебного процесса в столице можно будет говорить, когда ситуация с коронавирусом в стране начнет улучшаться. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что в связи с карантином 12 марта в Киеве были закрыты все учебные заведения, включая университеты.

"И, как показывает статистика и рекомендации китайских врачей, мы сделали своевременный и правильный шаг. Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, поскольку борьба с этой болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется, сможем говорить о возобновлении учебы", - заявил Кличко.

Мэр столицы также добавил, что киевские власти делают все необходимое для продолжения обучения в дистанционном режиме.

По данным Министерства здравоохранения, в Киеве известно о 29 случаях заражения коронавирусом. По словам Виталия Кличко, по состоянию на 24 марта, на COVID-19 протестировано 1297 киевлян.

Ранее РБК-Украина сообщало о 13 новых случаях заражения в Черновицкой области. Сегодня утром сообщалось о 84 больных вирусом. Таким образом, количество случаев инфицирования в Украине приближается к 100.

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