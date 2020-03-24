У Києві назвали умову для відкриття шкіл

Про відновлення навчального процесу у столиці можна буде говорити, коли ситуація з коронавірусом у країні почне покращуватися. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що у зв'язку з карантином 12 березня у Києві були закриті всі навчальні заклади, включаючи університети.

"І, як показує статистика і рекомендації китайських лікарів, ми зробили своєчасний і правильний крок. Поки рано говорити про терміни відновлення навчального процесу, оскільки боротьба з цією хворобою в Україні тільки починається. Коли ситуація нормалізується, зможемо говорити про відновлення навчання", - заявив Кличко.

Мер столиці також додав, що київська влада робить все необхідне для продовження навчання у дистанційному режимі.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у Києві відомо про 29 випадків зараження коронавірусом. За словами Віталія Кличка, станом на 24 березня, на COVID-19 протестовано 1297 киян.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 13 нових випадків зараження у Чернівецькій області. Сьогодні вранці повідомлялося про 84 хворих коронавірусом. Таким чином, кількість інфікованих в Україні наближається до 100 осіб.

Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі - у матеріалі РБК-Україна.