В Киеве назвали сроки возобновления работы городской электрички

В рамках ослабления карантина в Киеве с 1 июня планируют возобновить работу городской электрички. Сроки ее запуска привязаны к третьему этапу смягчения ограничений.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, городская электричка Киева возобновит работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины.

"Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном, региональном и межобластном сообщении, в том числе городской электрички", - отметил Кличко.

Он также добавил, что городские власти после запуска метро и наземного общественного транспорта изучают ситуацию, чтобы не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе, хотя Кабмин заявлял о возобновлении с 1 июня.

Отметим, с 25 мая заработали метрополитены Киева, Харькова и Днепра, которые были закрыты более двух месяцев из-за карантина.