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В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Шишова

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Его нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В полиции сообщили, что мобильный телефон и личные вещи погибшего изъяты с места происшествия.

"Гражданин Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, найден повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания", - говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Правоохранители проведут допрос свидетелей, анализ видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведут экспертизы и следственные эксперименты.

"Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и т.д.", - говорится в сообщении.

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