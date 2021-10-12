В Киеве начался саммит Украина-ЕС

В частности, участие принимают президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит призван определить дальнейшие ориентиры для сотрудничества Украины с ЕС.

В рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление.

Президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.