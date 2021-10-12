RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві розпочався саміт Україна-ЄС

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві проходить саміт Україна-ЄС. У ньому беруть участь президент України Володимир Зеленський і брюссельські чиновники.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Зокрема, участь беруть президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Саміт покликаний визначити подальші орієнтири для співпраці України з ЄС.

У межах Саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. За його результатами буде ухвалено спільну заяву.

Президент України, президент Європейської ради та президент Європейської комісії також зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаЕвросоюз