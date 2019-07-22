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В Киеве началось благоустройство территории парка "Гидропарк"

Новости » Общество    22.07.2019 - 16:50
В Киеве началось благоустройство территории парка "Гидропарк"
Фото: благоустройство парка (пресс-служба КГГА)

Благоустройство стартовало 20 июля

В Киеве 20 июля стартовало благоустройство парка отдыха и культуры "Гидропарк", где прошел первый субботник, результатом которого стал вывоз более 40 тонн мусора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что инициаторами чистой субботы стали исполняющий обязанности директора КУ "Парк отдыха и культуры "Гидропарк" Олег Челомбитько и председатель организации по защите окружающей среды Сергей Волков.

К субботнику присоединились более пяти десятков неравнодушных жителей города и сотрудники городского экопространства "Скворечник".

"Я приятно удивлен количеством людей, которые изъявили желание приобщиться к чистой субботе. Это реально круто, ведь жителям не безразличен родной город. Отдельная благодарность Управлению контроля за благоустройством и "Киевзеленстроя" – если бы не их техника, было бы тяжеловато самостоятельно вручную выносить несколько десятков тонн мусора. Одной субботой все не завершится – территория парка внушительная. Поэтому, это только начало. Дальше будет", – сказал Челомбитько.

Он также добавил, что инициирует проведение аудита коммунального заведения, ведь в последний раз он проводился еще летом 2017 года. Соответствующее письмо уже направлено в Департамент культуры.

Как известно, на прошлой неделе департамент культуры КГГА назначил Олега Челомбитько и.о. директора коммунального учреждения "Парк отдыха и культуры "Гидропарк".

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