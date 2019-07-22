У Києві розпочато благоустрій території парку "Гідропарк"

Фото: благоустрій парку (прес-служба КМДА)

Благоустрій стартував 20 липня

У Києві 20 липня стартував благоустрій парку відпочинку і культури "Гідропарк", де пройшов перший суботник, результатом якого стало вивезення понад 40 тонн сміття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що ініціаторами чистої суботи стали виконуючий обов’язки директора КЗ "Парк відпочинку і культури "Гідропарк" Олег Челомбітько та голова організації із захисту навколишнього середовища Сергій Волков.

До толоки долучилися понад п’ять десятків небайдужих мешканців міста та співробітники міського екопростору "Скворечник".

"Я приємно вражений кількістю людей, які виявили бажання долучитися до чистої суботи. Це реально круто, адже мешканцям не байдуже рідне місто. Окрема подяка Управлінню контролю за благоустроєм та "Київзеленбуду" – якби не їхня техніка, було б важкувато самотужки вручну виносити кілька десятків тон сміття. Однією суботою все не завершиться – територія парку величенька. Тож, це тільки початок. Далі буде", – сказав Челомбітько.

Він також додав, що ініціює проведення аудиту комунального закладу, адже востаннє він проводився ще влітку 2017 року. Відповідний лист вже направлено до Департаменту культури.

Як відомо, минулого тижня департамент культури КМДА призначив Олега Челомбітько в. о. директора комунального закладу "Парк відпочинку та культури "Гідропарк".