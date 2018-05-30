У Києві почали знімати банер з Будинку профспілок

Роботи з демонтажу розпочалися о 12:00

У Києві розпочали роботи з демонтажу банеру на Будинку профспілок. Про це повідомляє прес-центр Федерації професійних спілок України.

"Сьогодні, 30 травня 2018 року, о 12.00 на майдані Незалежності, 2 у Києві розпочнуться роботи по демонтажу банеру на Будинку профспілок", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому головний інженер проекту капремонту столичного Будинку профспілок Артем Білик розповів, як буде виглядати будинок після реконструкції. Він анонсував, що захисний банер з фасаду будівлі знімуть 1 березня, а закінчення ремонтних робіт призначено на День незалежності, 24 серпня.

"До цього часу ми плануємо закінчити всі внутрішні і фасадні роботи, встановити підсвічування і провести благоустрій навколо Будинку профспілок", - уточнював Білик.