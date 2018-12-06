В Киеве начали проверку сооружений для укрытия населения

Фото: бомбоубежище (УНИАН)

Представители органов местной власти будут фиксировать и устранять нарушения

В Киеве сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали проверять простейшие сооружения для укрытия населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"За последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ в Главное управление по поводу неточностей мест расположения простейших укрытий и сооружений двойного назначения города Киева на интерактивной карте, которая была составлена в КГГА", - рассказали в ГСЧС.

В понедельник, 3 декабря, было проведено совместное совещание спасательных служб и представителей местной власти, на котором решили начать проверки простейших укрытий и сооружений двойного назначения, их техническое состояние, наличие указательных и информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие мест расположения объектов интерактивной карте Google

Согласно сообщению, сотрудники Главного управления вместе с представителями органов местной власти спускаются, в частности, в подземное пространство столицы для осмотра мест укрытия.

В ГСЧС обещают, что в случае выявления нарушений или несоответствия расположения объектов с интерактивной картой, представители органов местной власти будут фиксировать их и в кратчайшие сроки устранять.

Напомним, в связи с введением военного положения некоторые блокпосты на въездах в Одессу усилили бронетехникой, всего на территории области работает 31 блокпост.