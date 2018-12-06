У Києві почали перевірку споруд для укриття населення

Фото: бомбосховище (УНІАН)

Представники органів місцевої влади фіксуватимуть та усуватимуть порушення

У Києві співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій почали перевіряти найпростіші споруди для укриття населення. Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на прес-службу ДСНС.

"За останні дні почастішали випадки звернення громадян та представників ЗМІ до Головного управління з приводу неточностей місць розташування найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення міста Києва на інтерактивній карті, що була складена у КМДА", - розповіли у ДСНС.

В понеділок, 3 грудня, було проведено спільну нараду рятувальних служб та представників місцевої влади, на якій було вирішено розпочати перевірки найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення, їх технічний стан, наявність вказівних nf інформаційних табличок з номерами телефонів відповідальних осіб та відповідність місць розташування об’єктів інтерактивній карті Google.

Згідно з повідомленням, співробітники Головного управління разом з представниками органів місцевої влади спускаються зокрема в підземний простір столиці для огляду місць укриття.

У ДСНС обіцяють, що у разі виявлення порушень або розбіжностей розташування об’єктів з інтерактивною картою, представники органів місцевої влади фіксуватимуть їх і в найкоротші терміни усуватимуть.

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