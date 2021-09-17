В Киеве начали измерять температуру в транспорте. Водители должны быть в форме

В пятницу, 17 сентября в столице начато контроль соблюдения новых стандартов перевозок в общественном транспорте. В рамках чего в салонах будут проверять температуру, а водители должны одевать спецформу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
наличие всех необходимых документов у водителей,
наличие форменной одежды у водителей,
температурный скрининг в салонах,
отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса,
наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя,
техническое состояние транспорта, чистоту,
приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью.
Указано, что для фиксации нарушений инспекторы будут иметь постоянно включенные боди-камеры, которые прикрепляются непосредственно на одежду сотрудников.