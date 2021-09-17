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В Киеве начали измерять температуру в транспорте. Водители должны быть в форме

Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, 17 сентября в столице начато контроль соблюдения новых стандартов перевозок в общественном транспорте. В рамках чего в салонах будут проверять температуру, а водители должны одевать спецформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, инспекторы будут проверять соблюдение на маршрутах:

  • наличие всех необходимых документов у водителей,

  • наличие форменной одежды у водителей,

  • температурный скрининг в салонах,

  • отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса,

  • наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя,

  • техническое состояние транспорта, чистоту,

  • приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью.

Указано, что для фиксации нарушений инспекторы будут иметь постоянно включенные боди-камеры, которые прикрепляются непосредственно на одежду сотрудников.

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Киев