RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві почали вимірювати температуру в транспорті. Водії повинні бути в формі

Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, 17 вересня в столиці розпочато контролювання дотримання нових стандартів перевезень в громадському транспорті. В рамках чого в салонах перевірятимуть температуру, а водії повинні одягати спецформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, інспектори перевірятимуть дотримання на маршрутах:

  • наявність усіх необхідних документів у водіїв,

  • наявність форменного одягу у водіїв,

  • температурний скринінг в салонах,

  • відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу,

  • наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія,

  • технічний стан транспорту, чистоту,

  • пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю.

Вказано, що для фіксації порушень інспектори матимуть постійно увімкнені боді-камери, які прикріплюються безпосередньо на одяг працівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ