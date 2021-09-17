У Києві почали вимірювати температуру в транспорті. Водії повинні бути в формі

У п'ятницю, 17 вересня в столиці розпочато контролювання дотримання нових стандартів перевезень в громадському транспорті. В рамках чого в салонах перевірятимуть температуру, а водії повинні одягати спецформу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
наявність усіх необхідних документів у водіїв,
наявність форменного одягу у водіїв,
температурний скринінг в салонах,
відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу,
наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія,
технічний стан транспорту, чистоту,
пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю.
Вказано, що для фіксації порушень інспектори матимуть постійно увімкнені боді-камери, які прикріплюються безпосередньо на одяг працівників.