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В Киеве началась церемония прощания с Леонидом Кравчуком

Фото: Леонид Кравчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Киеве 17 мая 2022 проходит церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Церемония проводится в "Украинском доме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что после церемонии Кравчука похоронят на Байковом кладбище.

Первый президент Украины

В конце 1980-х годов Кравчук начал занимать руководящие должности в Центральном комитете Коммунистической партии Украины, до 1991 года был председателем Верховного Совета УССР. Вышел из Коммунистической партии Советского Союза после путча в Москве.

Под его председательством 24 августа 1991 года парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. В декабре того же года победил на первых прямых президентских выборах с результатом 61,6%.

За годы президентства подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР, Массандровские соглашения по разделу Черноморского флота СССР и утилизации ядерного оружия на территории Украины, а также договор о передаче стратегического ядерного оружия России.

На досрочных выборах в 1994 году, которые проходили на фоне экономического кризиса, проиграл Леониду Кучме. До 2006 года Кравчук находился в рядах Социал-демократической партии Украины, был народным депутатом. После принял решение уйти из политики.

Напомним, Леонид Кравчук умер 10 мая в Германии после продолжительной болезни на 89-году жизни. В этой стране он восстанавливался после перенесенной в прошлом году операции на сердце.

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Леонид Кравчук