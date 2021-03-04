В Киеве началась бессрочная акция с требованием вернуть Гостиный двор

"Наши предупреждения господину Ткаченко ничего не дали и поэтому сегодня громада вышла под минкульт. К сожалению самого господина министра на рабочем месте не было, но собралась достаточное количество активных и сознательных граждан, чтобы дать понять, что мы больше не шутим! Нами было решено начать бессрочную акцию с требованием: вернуть городу Гостиный двор", - отмечает Белинский.

Активисты требуют от правительства немедленно вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность столицы ради спасения памятника от разрушения.

"Ждать еще несколько лет и обращать внимание на обещания господина Ткаченко нет времени. Медлить с реставрацией - это уже преступление", - отмечает Тарас Белинский.

Следующая акция пройдет в субботу, 6 марта, в 12:00 у Гостиного двора.