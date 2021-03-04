У Києві розпочалась безстрокова акція з вимогою повернути Гостинний двір

"Наші попередження пану Ткаченко нічого не дали і тому сьогодні громада вийшла під мінкульт. На жаль самого пана міністра на робочому місті не було, але зібралась достатня кількість активних та свідомих громадян, щоб дати зрозуміти, що ми більше не жартуємо! Було вирішено розпочати безстрокову акцію з вимогою: повернути місту Гостинний двір", - зазначає Білінський.

Активісти вимагають від уряду негайно повернути Гостинний двір у комунальну власність столиці заради порятунку пам’ятки від руйнації.

"Чекати ще кілька років та звертати увагу на обіцянки пана Ткаченка вже немає часу. Зволікати з реставрацією – це вже злочин", - наголошує Тарас Білінський.

Наступна акція пройде у суботу, 6 березня, о 12:00 біля Гостинного двору.