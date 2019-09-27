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В Киеве началась акция с требованием расследовать нападения на активистов

Новости » Общество    27.09.2019 - 22:14
В Киеве началась акция с требованием расследовать нападения на активистов
Фото: акция "Ночь на Банковой. Снова" (Facebook / Koshovenko.Volodymyr)

Участники акции требуют расследовать убийство Гандзюк и нападения на активистов

В Киеве вечером 27 сентября под Офисом президента началась акция "Ночь на Банковой. Снова", участники которой требуют расследовать убийство Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участие в акции принимают несколько сотен человек. Участники собрались, чтобы призвать президента Владимира Зеленского посодействовать расследованию убийств общественных активистов и нападений на них. В частности, участники требовали расследовать убийство херсонской активисты Гандзюк.

Перед собравшимися выступают активисты, которые пострадали от нападений. Также среди выступающих был Виктор Гандзюк - отец Екатерины Гандзюк.

Кроме того, участники акции оставили перед зданием Офиса президента надпись "Кто следующая Гандзюк?".

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Интерполом объявила в международный розыск Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Добавим, что в начале августа в Киеве состоялась акция, посвященная годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Тогда участие в акции приняли около 200 человек. Участники акции написали на дороге возле здания СБУ: "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?".

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Новости Украины акцииБанковаяЕкатерина Гандзюк
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