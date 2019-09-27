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У Києві розпочалася акція з вимогою розслідувати напади на активістів

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 22:14
У Києві розпочалася акція з вимогою розслідувати напади на активістів
Фото: акція "Ніч на Банковій. Знову" (Facebook / Koshovenko.Volodymyr)

Учасники акції вимагають розслідувати вбивство Гандзюк та напади на активістів

У Києві ввечері 27 вересня під Офісом президента розпочалася акція "Ніч на Банковій. Знову", учасники якої вимагають розслідувати вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Участь в акції беруть декілька сотень осіб. Учасники зібралися, щоб закликати президента Володимира Зеленського посприяти розслідуванню вбивств громадських активістів та нападів на них. Зокрема, учасники вимагали розслідувати вбивство херсонської активісти Гандзюк.

Перед присутніми виступають активісти, які постраждали від нападів. Також серед виступаючих був Віктор Гандзюк - батько Катерини Гандзюк.

Крім того, учасникик акції залишили перед будівлею Офісу президента напис "Хто наступна Гандзюк?".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом оголосила у міжнародний розшук Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Додамо, що на початку серпня у Києві відбулася акція присвячена річниці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Тоді участь в акції взяли близько 200 осіб. Учасники акції написали на дорозі біля будівлі СБУ: "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто повинен зателефонувати за цих чортів?".

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