В Киеве с начала войны уровень преступности снизился вполовину, - Нацполиция

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ граждане покидали Киев, и, конечно, преступники также покидали территорию города, опасаясь за свою жизнь. Пока ситуация контролируемая. И с начала вторжения мы видим снижение преступности почти на 50%", - заявил Выговский.

Также он добавил, что почти на 60% снижено количество краж, разбойных нападений - вообще до 80%. Также было уменьшено количество совершаемых грабежей на 60%.

При этом в столице на линию 102 от 24 февраля всего поступило более 130 тысяч обращений граждан разного характера.