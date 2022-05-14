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В Киеве с начала войны уровень преступности снизился вполовину, - Нацполиция

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С момента начала вторжения России в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%. В настоящее время криминогенная ситуация в городе полностью контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киева Ивана Выговского во время телемарафона.

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ граждане покидали Киев, и, конечно, преступники также покидали территорию города, опасаясь за свою жизнь. Пока ситуация контролируемая. И с начала вторжения мы видим снижение преступности почти на 50%", - заявил Выговский.

Также он добавил, что почти на 60% снижено количество краж, разбойных нападений - вообще до 80%. Также было уменьшено количество совершаемых грабежей на 60%.

При этом в столице на линию 102 от 24 февраля всего поступило более 130 тысяч обращений граждан разного характера.

Ранее мы сообщали, что, по данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, по состоянию на 9 марта уровень преступности в столице был снижен в 6 раз по сравнению с февралем.

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