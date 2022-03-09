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 С начала вторжения РФ уровень преступности в Киеве снизился в 6-7 раз

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Среда 09 марта 2022 00:41
 С начала вторжения РФ уровень преступности в Киеве снизился в 6-7 раз Антон Геращенко (Фото: РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

С началом войны России против Украины в Киеве существенно снизился уровень преступности. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал причины этого явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Антона Геращенко во время телемарафона.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил снижение уровня преступности в Киеве после начала российской агрессии против Украины.

"Я вижу сводки. Чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в семь, шесть раз. Фактически, во-первых, людей стало меньше. Во-вторых, ... многие криминальные элементы сейчас вступили в территориальную оборону и с оружием в руках собираются убивать оккупантов", - сказал Геращенко.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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