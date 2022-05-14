ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве с начала войны уровень преступности снизился вполовину, - Нацполиция

Новина українською →
Киев, Суббота 14 мая 2022 17:00
В Киеве с начала войны уровень преступности снизился вполовину, - Нацполиция Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С момента начала вторжения России в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%. В настоящее время криминогенная ситуация в городе полностью контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киева Ивана Выговского во время телемарафона.

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ граждане покидали Киев, и, конечно, преступники также покидали территорию города, опасаясь за свою жизнь. Пока ситуация контролируемая. И с начала вторжения мы видим снижение преступности почти на 50%", - заявил Выговский.

Также он добавил, что почти на 60% снижено количество краж, разбойных нападений - вообще до 80%. Также было уменьшено количество совершаемых грабежей на 60%.

При этом в столице на линию 102 от 24 февраля всего поступило более 130 тысяч обращений граждан разного характера.

Ранее мы сообщали, что, по данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, по состоянию на 9 марта уровень преступности в столице был снижен в 6 раз по сравнению с февралем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев полиция Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС