У Києві з початку війни рівень злочинності знизився наполовину, - Нацполіція

З моменту початку вторгнення Росії у Києві рівень злочинності знизився майже на 50 відсотків. Зараз криміногенна ситуація в місті повністю контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Києва Івана Вигівського під час телемарафону .

"У перші дні повномасштабного вторгнення РФ громадяни покидали Київ, і, звісно, злочинці також покидали територію міста, побоюючись за своє життя. Наразі ситуація контрольована. І з початку вторгнення ми бачимо зниження злочинності майже на 50%", - заявив Вигівський.

Також він додав, що майже на 60% знижена кількість крадіжок, розбійних нападів - взагалі до 80%. Також була зменшена кількість скоєних грабежів на 60%.

При цьому у столиці на лінію 102 від 24 лютого загалом надійшло понад 130 тисяч звернень громадян різного характеру.