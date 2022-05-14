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У Києві з початку війни рівень злочинності знизився наполовину, - Нацполіція

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Київ, Субота 14 травня 2022 17:00
У Києві з початку війни рівень злочинності знизився наполовину, - Нацполіція Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З моменту початку вторгнення Росії у Києві рівень злочинності знизився майже на 50 відсотків. Зараз криміногенна ситуація в місті повністю контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Києва Івана Вигівського під час телемарафону.

"У перші дні повномасштабного вторгнення РФ громадяни покидали Київ, і, звісно, злочинці також покидали територію міста, побоюючись за своє життя. Наразі ситуація контрольована. І з початку вторгнення ми бачимо зниження злочинності майже на 50%", - заявив Вигівський.

Також він додав, що майже на 60% знижена кількість крадіжок, розбійних нападів - взагалі до 80%. Також була зменшена кількість скоєних грабежів на 60%.

При цьому у столиці на лінію 102 від 24 лютого загалом надійшло понад 130 тисяч звернень громадян різного характеру.

Раніше ми повідомляли, що, за даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, станом на 9 березня рівень злочинності в столиці був знижений у 6 разів, порівняно з лютим.

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