В Киеве с начала войны погибли 222 человека, из них 60 гражданских и четыре ребенка

"В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе 4 ребенка. За все это время в городе 889 раненых, из них 241 гражданский. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой", - рассказал Поворозник.

Он также рассказал и об убытках инфраструктуры города, заявив, что враг уже повредил 36 домов города.

"От начала полномасштабной агрессии РФ враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах", - добавил Поворозник.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, в Украине с начала войны против России погибли 109 детей. Еще более 130 несовершеннолетних получили ранения.

Война России против Украины продолжается уже 23-й день. Подробнее о том, что происходит в стране - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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