В Киеве с начала карантина гриппом и ОРВИ заболели более 51 тыс. человек

С начала карантина в Киеве гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) заболели почти 51,5 тыс. человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что с начала карантина в Киеве не было зафиксировано ни одного смертельного случая от гриппа или ОРВИ.

"Действительно, заболеваемость гриппом и ОРВИ намного выше, чем коронавирусом. Например, за период карантина - с 13 марта - ОРВИ и гриппом в столице заболели почти 51,5 тыс. человек. Но летальных случаев от гриппа и ОРВИ с марта в городе не было", - заявил Кличко.

Мэр также сообщил, что прививки от гриппа с конца прошлого года сделали почти 52 тыс. киевлян.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Киеве заразились 42 человека. В общем вирус диагностировали у 892 киевлян. Большинство инфицированных - 502 - мужчины. Количество смертей от инфекции за сутки возросло до 19 человек. Среди умерших вследствие COVID-19 также преобладают мужчины.

Также сообщалось, что Киев уже разработал план поэтапного ослабления карантина. Меры начнут ослаблять после прохождения пика заболеваемости, который ожидается в Украине и Киеве в первых числах мая.

РБК-Украина также сообщало, что введение карантина в Украине обезопасило от заражения коронавирусом почти 200 тыс. украинцев.