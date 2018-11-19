У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ

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Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення

У Києві за 46-й тиждень епідсезону зареєстровано 12 тис. 789 хворих на грип та ГРВІ та спостерігається зростання у порівнянні з попереднім тижнем на 8,1%. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

Наразі показник захворюваності складає 431,6 (за 45-й тиждень - 399,2) та є нижчим епідемічного порогу на 49,5%.

"Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дорослих захворіло 4033 осіб (зростання на 7,7%), дітей - 8756 (зростання на 8,3%). У структурі захворюваності діти становлять 68,5%, а на попередньому тижні - 68,3%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 17,2%: 3408 випадків, що становить 38,9% від загальної кількості захворілих дітей і 26,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.

За його словами, до медичних закладів за 46-й тиждень епідсезону госпіталізовано 129 осіб, із них 117 - діти.

Нагадаємо, станом на 12 листопада у Києві захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) зросла на 5,6%.

Зазначимо, в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.